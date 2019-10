Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas 150 aastat tagasi logardeid tööle sunniti 

1869. aasta sügisel avatud Tartus koguni töömaja, kuhu paigutatud sunniviisil tööd tegema mitukümmend logardit. Jannsen kirjutanud aga Eesti Postimehes hiljem rahuloluga, et eestlasi ei leiduvat töömaja asukate seas ühtki. Pole ka ime, sest töömaja oli Saksa Abiandmise Seltsi asutatud ja seetõttu on hiljem räägitud, et see oli pigem heategevuslik öömaja neile, kel tööd polnud ja kes ajutistesse raskustesse sattusid.