PUUDUTA MIND | Hingamisguru Dan Brule: kõik, mis elus juhtub, juhtub meie jaoks, mitte meiega 

Olete öelnud, et armastus on hingamistöös väga oluline.

Hingamistöö äratab meis ellu armastuse dimensiooni. Kui ma ei vaata maailma armastusega, ei näe ma, mis tegelikult olemas on. Kui ma ei vaata sind läbi armastuse silmade, ei näe ma, kes sa tegelikult oled. Kui ma ei vaata ennast läbi armastuse silmade, kes ma tegelikult olen. Armastus on hingamistöös väga oluline. Me peame kõike, mis meie vaimse arengu teel esile kerkib, kohtlema armastusega. Ja armastust saab hingates ideaalselt väljendada – avanedes ja avardudes, lõõgastudes ja vabaks lastes. Armastus hakkab kiirgama, kui me laseme minna hirmul, kontrollivajadusel, hinnangutel, vastupanul ja klammerdumisel. Armastus on puhta teadvuse ja kohaloleku ruum. See on see, mis jääb, kui kõik muu kaob.

Mida hingamistöö õpetab?

Hingamistöö potentsiaal seisneb selles, et see võib siia sind sügavale enda sisse, selle originaalse, eheda minani, mida ei ole iialgi puudtanud ega mõjutanud ükski asi, mis sinuga selles maailmas on juhtunud. See on alati puhas, vaikuses, süütu ja lõpmata väega. Seda ei saa miski rivist välja lüüa. Miski ei saa seda mõjutada. Miski ei saa seda „tülitada“: ei vali, ei hirm, ei trauma, ei armastus. Mitte miski, mitte keegi, isegi mitte sina ise, ei saa mõjutada seda puhta teadlikkuse keset. See on nagu ruum, millest kõik muu tõuseb või sünnib.

Spirituaalne hingamine peaks andma meile taipamise, et see puhta teadlikkuse ruum on olemas. Peaksime mõistma, et „Ma olen juba vaba, ma olen alati vaba“. Peaksime mõistma, et „minuga ei juhtu midagi, asjad lihtsalt juhtuvad“. Hingamistöö õpetab, et kõik, mis elus juhtub, juhtub meie jaoks, mitte meiega.