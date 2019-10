INTERVJUU | Mida võtta, mida jätta - lauljatar Mariliis Jõgeva põhjalik kokkuvõte Tallinn Fashion Weekist! 

Minu kapis on palju Yohji Yamamoto riideid ja jalanõusid. Väga kift Jaapani disainer, kes koostöös adidasega teeb vingeid tosse. Lemmikud! Veel meeldivad mulle sellised brändid nagu Off-White, olen kohe soetamas uut käekotti. Mul on neid asju ikka kappi kogunenud ajaga. Eesti disainerite asju mul väga polegi, aga see ei tähenda, et need mulle ei meeldi. Minu kapis on ka väga palju kiirmoe brändide asju. Bershka, Zara jt. Ma armastan erinevaid brände omavahel kombineerida just nii, et tulemus oleks vinge.