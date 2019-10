Simply Redi laulja eitab 3000 naisega magamist 

59aastane laulja on ligi kümme aastat abielus olnud ja elab Surreys rahulikku elu. Ta kinnitab Sunday Timesi intervjuus, et tal pole aimugi, kui palju partnereid tal olnud on. Punapäine staar on kurameerinud näiteks Catherine Zeta Jonesi, Steffi Grafi ja supermodell Helena Christenseniga. "Noil pöörastel päevadel olid igal pool kiljuvad tüdrukud ja mul oli tunne, et magan päevas kolme naisega," kõlasid sõnad, millest sai alguse kuuldus 3000 voodipartnerist. Kuid Mick kinnitab, et arv "kolm" oli tal siiski õhust võetud. "Sängisamba külge ma sälke ei lõika."