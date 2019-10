Miley nimetas oma eksmeest Hemsworthi pahaks inimeseks 

26aastane Cyrus, kes augustis teatas enda ja näitleja Liam Hemsworthi abielu purunemisest, avaldas Instagramis videovestluse oma uue kallima Cody Simpsoniga (22), kes oli äsja Sydneysse jõudnud. Miley väitis, et Cody on ainus riistaomanikust hea inimene, keda ta kohanud on. Ei jäänud kahtlust, et halbade meeste seas on ka Liam, kellega lauljatar oli vaheaegadega koos kümme aastat. Kuid nende abielu ei kestnud aastatki.