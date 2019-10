5miinuse asutajaliige annab „Rannamaja“ Silveri singlile valusa hinnangu 

Kuigi singel on saanud Youtube'is juba üle 30 000 kuulamise ning selle ümber on tekkinud palju poleemikat teemal, kes on see tüdruk, kellest laulus juttu, palus Õhtuleht uue räpihakatise loomingut kommenteerida ka ühel Eesti nimekamal räpipundil 5miinust. Vastus on jahmatav.