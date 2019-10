Tippkokk Ramsay tohib ka oma maakoju Eesti iglu püstitada 

Oktoobri esimeses pooles andis Londoni eeslinna Wandsworthi volikogu Gordonile loa paigaldada kaheksa magamistoaga Victoria-aegse häärberi tagaaeda 45 000 eurot maksev Iglucrafti iglumaja, mida tuntakse nime all "Model 4". Algselt olid linnaisad ehitusloast keeldunud, kuna ei saanud telestaari käest infot, millist mõju majakese püstitamine tema aeda ümberkaudsetele puudele avaldaks.

Nüüd on Ramsay saanud ka loa püstitada Eestis ehitatud iglumajake ka oma luksusliku mereäärse maakodu, Cornwallis Trebetherickis asuva maja aeda. Taotluse oli ta sisse andnud augustis, põhjendades seda sooviga rajada sõpradele ja pereliikmetele ööbimisvõimalus.

Õhtuleht kirjutas suvel, et maailmakuulus kokk sattus iglumajakestest vaimustusse hea sõbra David Beckhami iglusauna nähes. Beckham sai omakorda tõuke režissöör Guy Ritchielt. Ramsay ei piirdunud saunaga, vaid ostis lausa kaks luksuslikku iglumaja, et sõpradel ja perel oleks mõnusamalt eluruumi. Majas on magamistuba, elutuba, köök ja vannituba.