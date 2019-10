Meghan: „Mind hoiatati, et Briti kõmulehed hävitavad mu elu.“ 

Endine USA näitlejanna tõdeb Briti kanali ITV saates „Harry & Meghan: An African Journey“, mis on filmitud nende septembrikuisel Aafrika visiidil: inimesed ei kujuta ette, kui kibedaks Briti tabloidid tema elu on teinud. Vähesed on temalt küsinud, kuidas ta end tunneb.

Kriitika ei lakanud ka pärast beebi Archie sündi. Rääkides, kuidas iseäranis pärast poja sündi on tal raske olnud meediasurvega võidelda, paistis hertsoginna olevat nutma puhkemise äärel. „Ma ei arvanud, et see saab olema kerge, aga ma arvasin, et see [meediakajastus] tuleb õiglane. Ja selle poolega on väga raske olnud leppida.“

Meghani sõnul on tema kohta räägitud lausvalet. Ta on püüdnud brittide kombel kõigutamatut nägu teha, aga talle tundub, et see kahjustab hinge. Nad on elanud päevhaaval, kuid neil on olnud raske. Meghan on öelnud Harryle, keda ta kutsub lihtsalt H-ks: „Sellest ju ometi ei piisa, et elad lihtsalt, hambad ristis? See pole ju elu mõte. Peab õnnelik olema. Pead saama õnnelik olla.“

Harry tunnistas, et nad on mõelnud Aafrikasse kolimisele, kus ta tunneb end märksa vabamalt. See aga olla keeruline.