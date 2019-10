Inimesed Robert Annus: „Eks mul oli sellest sõitmisest Tartu-Tallinna vahel rohkem kui küll ja hakkasin Tallinnas natukene viilima, et olla rohkem oma kodus Tartus.“ Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

TAGASI TARTUS: „Kõik räägivad, et on vaja vahepeal kodust ära minna, siis on tore tulla koju tagasi,“ muigab näitleja ja lavastaja Robert Annus, kes pärast kuut aastat Eesti Draamateatris Tartusse ja Vanemuisesse naases. „See on klišee, aga mul on täpselt seesama asi juhtunud. Pidin korraks distantsile minema, et mõista, kui hea on Tartusse koju tulla ja olla kodus.“ Foto: Aldo Luud

„Eks mul oli sellest sõitmisest Tartu-Tallinna vahel rohkem kui küll ja hakkasin Tallinnas natukene viilima, et olla rohkem oma kodus Tartus, kuid siis läksid asjad Tallinnas kohe vussi,“ tunnistab näitleja ja lavastaja Robert Annus, kes pärast kuut aastat Eesti Draamateatris Tartu Vanemuisesse tagasi pöördus. Eelkõige näitlejana.