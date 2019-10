Margus Lepa: päevapoliitika on muutunud selleks, kus keegi oma kannikaid välgutas! 

"Selle kuradi Nõmme Raadio pärast ma muud ei tee kui jälgin päevapoliitikat, aga päevapoliitika on muutunud selleks, kus keegi oma kannikaid välgutas! Rohkem ei ole! Kes kelle - ma ei tahagi isegi vihjata, millisesse - mulku saatis. Kusjuures see käib kõrgel tasemel, see on nagu meie igapäevaelu" räägib Lepa.