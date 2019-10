TFW | GALERII | Moenädala viimane päev tõi lavale julgeid ideid, nõidusliku disaini ja särava peomelu 

TFW 2010 viimase päeva moeshowd Foto: Erlend Staub



Perit Muuga kollektsioon on tõukunud päevakajalistest globaalprobleemidest ning seetõttu sünge alatooniga, viidates disainerile tunnetusele ühiskonnas valitsevast problemaatilisest olukorrast. Värvid on valdavalt tumedad, kuhu sekka on eksinud üksikuid kirkamaid aktsente. Varasemat loomamustrid on asendunud seekord efektsete inimeste- ja ajalehepiltidega kangastega. Lõiked on Muugale omaselt lihtsad, kuid mõjuvad - leidub nii suuri vorme ja huvitavaid siluette. Rõivad varieeruvad igapäevastest kuni pidulike galakleitideni. Taas tuleb esitlusele ka neli meesterõivaste komplekti. Aksessuaaridena on kollektsioonis pilkupüüdvad peakatted, käekotid ja ehted.