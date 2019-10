Anistoni esimene Instagrami postitus püstitas maailmarekordi 

Näitlejanna esimene sissekanne oli koos "Sõprade" kolleegidega tehtud foto. See saavutas tohutu menu: Anistoni konto kogus viie tunni ja 16 minutiga miljon jälgijat.

Guinness World Records kuulutas oma kodulehel, et see on uus maailmarekord. Varasem rekord kuulus Sussexi hertsogipaarile, kelle värske Instagrami konto kogus miljon fänni viie tunni ja 45 minutiga.