VIDEO | „Rannamaja“ Silver: kinnitan, et lugu ei ole Seidist, aga ei hakka avalikustama, kellest see tegelikult räägib

Esmaspäevase seisuga on Silveri lugu kuulatud juba ligi poolsada tuhat korda. „Avalikustasin loo laupäeval, kahe päevaga 40 000 vaatamist on suur saavutus,“ rõõmustab noormees.

Huvi muusika vastu on Silveril olnud pikalt. „Mulle on alati meeldinud sellised lood, kus sõnadel on tähtis roll – need pole tuimalt ritta pandud, vaid neil on ka tagamõte olemas. Tänapäeval tehakse kahjuks palju lugusid nii, et pannakse suur hulk sõnu laulu sisse, aga tagamõtet ma seal ei näe,“ selgitab ta.

Silver tunnistab, et tegu pole tema esimese looga. „Mul on ka venekeelne lugu, mis oli pühendatud ühele neiule, aga see oli ainult tema jaoks. Kuid peagi saab valmis ka teine lugu ja on üllatusi oodata. Inimesed on palunud ja tahaksin ka ise teha tulevikus vene- ja hispaaniakeelseid lugusid,“ räägib ta.

„Minu looming ei pruugi kõigile meeldida ja see on normaalne.“

„Kommentaare on palju ja erinevaid, aga see mind ei morjenda. Pigem annab see just motivatsiooni, et sellega veel rohkem tegeleda. Netikommentaare ma ei loe, aga mulle saadetakse neid. Ma ei näe, kes neid asju räägib, ma ei tea, mis on nende taust. Ma ei tea mitte midagi ja võib-olla on need inimesed, kellel puudub igasugune muusikaline haridus. Kui inimene, kes armastab romantilisi filme, läheb õudukat vaatama, siis ilmselt see talle ei meeldi. Muusikažanre on samuti erinevaid, minu looming ei pruugi kõigile meeldida ja see on normaalne,“ lausub Silver.

„Mul aitas lugusid salvestada Peeter Kaljuste. Ta on staažikas ja teab, mida teeb ning kui see lugu oleks halb olnud, siis ta oleks seda öelnud. Ta ei laseks seda ise välja ega lubaks oma nime kasutada,“ selgitab Meier. Ta lisab, et palju head tagasisidet on tulnud ka teistelt muusikutelt ja halbade sõnade puhul mängib rolli pigem kadedus.