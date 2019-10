ÕL TV | TFW | Aldo Järvsoo moekollektsioon on inspireeritud Pariisi süngetest ja pahelistest öödest 

Kolmandale päevale tõmbas vaatemänguliselt joone alla Embassy of Fashioni kolmik: Ketlin Bachmann, Riina Põldroos ja Aldo Järvsoo. Ketlin Bachmanni värske kollektsiooni juhtmotiiviks võiks olla elurõõmus draama: võrgutavad pitsid, küütlevad jäälilled, litrite tähesadu, sünkjas must ja ihu läbikumavus olid piisavalt hästi doseeritud, et ükski disainisuund ei pääsenud liigselt staaritsema ning tervikust võis endale meelepärases koguses disaineri essentsi valida igaüks.