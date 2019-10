ÕL TV | TFW | Eredaimad hetked suure moemaratoni lava ees ja lava taga  

Kirill Safonov on Eesti Kunstiakadeemia magistrikraadiga disainer ja Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liige, kes on disainerina tegutsenud juba 1999. aastast. Safonovi erilise käekirjaga loomingut on saatnud ka rahvusvaheline edu ning tema loodud disaini on eksponeeritud näitustel ja erakollektsioonides üle maailma.

Tallinn Fashion Week 2019 Foto: Stanislav Moshkov

Tanel Veenre seisab kelmika ja unenäolise kaubamärgi Tanel Veenre Jewellery taga ning troonib vankumatult kodumaise ehtetaeva tipus. TVJ lipukiri „Unistuste kuningriik" võtab kokku ka Veenre enda filosoofia – tema loodud ehted meelitavad uskuma muinaslugudesse ja imedesse, tiivulised merihobud ja kosmilise tolmuga kaetud kõrvamarjad on aga kui taasavastatud mälestus kaotatud paradiisist.

Tallinn Fashion Week 2019 - Tanel Veenre

Gita Siimpoeg (kaubamärgiga GITA) seob rüiu vaibatehnika rõivakunstiga, luues seeläbi vastandlike esteetikate ja põnevate faktuuridega uudseid ja ootamatuid lahendusi. Eri kangakaalude ja materjalide omavahelises vastuolus on parasjagu pinget ja mõnusat intriigi. Kollektsioonide taga seisab alati ka sügavam lugu, olgu see siis täis huumorit, tõsidust või intriigi – kel silma, see haarab loost kinni ja mõistab igat detaili lennult.

Tallinn Fashion Week 2019 Foto: Stanislav Moshkov

Eve Hansoni minimalistlik ja jätkusuutliku disainiga autorikollektsioon ühendab endas teadmised ja teadlikkuse. Lihtsate baasesemete kõrval on pilgupüüdjaiks efektsed ja ainulaadsed rõivad, mille loomiseks on kasutatud keerukamaid lõikeid, drapeerimist või spetsiaalselt kollektsiooni jaoks valminud graafikat. Volüümikad ja kõnekad rõivad on loodud kestvatest, valdavalt naturaalsetest ja funktsionaalsetest materjali.