Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tõrva noored kambakesi tänaval näugusid  

Asi sai alguse sellest, et ühel kenal õhtul oli Tõrvas ninapidi koos kamp poisse. Nende poole läks kiirel sammul kohaliku kooli ülemõpetaja. Oli teada, et ta peab igat minemajooksvat noorukit koolipoisiks ja talle järele kihutab. Noor ärimees Hans panigi ajama, et õpetajat minema meelitada. Lipsas koduõue, aga jättis kassipoja saba värava vahele, kes seepeale koleda häälega näuguma hakkas. Sealt algaski mood, et igaüks, kes tänaval õpetajat nägi, talle järele näugus. Vahel marssis kogu kõrist näugudes ringi oma tosin inimest.