Inimesed Loe, milliste kommentaaride eest ähvardab Brigitte Susanne Hunt sinu nime paljastada Keit Paju, Hindrek Pärg , täna, 19:18 Jaga: M

Brigitte Susanne Hunt Foto: Jörgen Norkroos

Brigitte Susanne Hunt on advokaadiga võtnud sihikule anonüümsetes kommentaariumites teda solvanud inimesed. Välja valitud kommentaaride hulgas on ka näiliselt süütuid remarke. Lisaks ähvardab seltskonnastaar sotsiaalmeediakontol, et kui kommentaari kirjutanud inimene tema kaitsjaga kompromissini ei jõua, avaldab ta Instagramis kommenteerija nime.