Inimesed REET AUS: „Kiirmoe teksapükse osta on kriminaalne!“ Henry Linnard , täna, 00:01 Jaga: M

KONTORIHALDJAS: Reet Ausi Telliskivi kontori töötajatel hoiab tuju üleval sõbralik borderkolli. Foto: Erki Pärnaku

Reet Aus, taaskasutuse nimi ja nägu Eestis, teab nime- ja nägupidi tema heaks töötavaid liinitöölisi Bangladeshis. Tal on täpne ülevaade alluvate töötundidest ja palga suurusest. Kahel korral aastas käib ta kohapealgi. Nii näitab Aus oma äritegevusega, et Aasias tõesti on võimalik eetiliselt toota, sealseid elanikke ära kasutamata ja nende keskkonda reostamata. Selline tootmine on aga kallim ja seda on näha ka hinnasildilt. Reet Ausi pükste asemel võiks Zarast osta kaks-kolm paari. „Kiirmoe teksapükse osta on kriminaalne,“ leiab Aus.