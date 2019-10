A$AP Rocky on enda sõnul seksisõltlane 

"Ma olen alati seksisõltlane olnud ... See algas vast põhikoolis. Olin kiimas," rääkis räppar raadiointervjuus DJ Angie Martinezile. Esimesel orgial olevat tulevane hiphopistaar osalenud 13aastasena.

Kuigi saatejuht märkis, et kiimalisus ei ole tingimata sama mis seksisõltuvus, jäi Rocky endale kindlaks. See, kas talle on ametlik diagnoos pandnud, ei selgunud.