Sarah Brightmani ehib Tallinnas 600 000 Swarovski kristalli  

Maailma kuulsaima soprani kontserdituur „Hymn: Sarah Brightman In Concert“ jõuab lõpuks Eestisse. See on megatuur, mis koosneb 125 kontserdist, algas aasta tagasi Lõuna-Ameerikast ning on kulgenud läbi viie kontinendi.

Album nimega „Hymn“, mis ilmus eelmisel aastal, on Brightmani sõnul müstiline ja meeliülendav muusikakogemus. Plaadi tunnusloo on loonud Briti progerokkbänd Barclay James Harvest, kuid „Hymn“ sisaldab ka teiste moodsate helioloojate lugusid, nagu Eric Whitacre'i „Fly To Paradise“ või Jaapani superstaari ja helilooja Yoshiki laulu „Miracle“. Lõpuloona kõlab Brightmani ja Andrea Bocelli hingematva duetina „Time To Say Goodbye“ – lugu, millele Sarah Brightman on ise kirjutanud teksti.