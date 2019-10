Raplas võistlevad täna 14. korda noored filmitegijad 

Piiranguid teemadevalikuks ei tehta, küll aga on ette kirjutatud maksimaalne pikkus – kaheksa minutit.

Peakorraldaja Rando Aav ütles Õhtulehele, et filmide teematika on olnud aastate lõikes erinev – kui festivali algusajal tehti rohkem komöödiaid, siis viimastel aastatel on tegeldud rohkem tõsisemate teemadega.