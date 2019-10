VIDEO | Lady Gaga prantsatas fänni süles lavalt alla 

"Ära muretse, kõik on korras," lohutas Gaga Jacki. "See pole sinu süü. Kas sa lubad mulle üht asja? Kas sa saaksid endale praegu juhtunu eest andestada?"

Gaga viskas nalja, et nad olid nagu "Titanicu" Jack ja Rose ning et nad võiksid pärast üheskoos tassikese teed juua nagu inglased muiste. "Me armastame teineteist nii väga, et kukkusime sellelt kirevase lavalt maha!"