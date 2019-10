Printsess Beatrice lepib tagasihoidlike pulmadega 

Daily Mirrori andmeil ei soovi 31aastane Beatrice, kes on prints Andrew' ja Sarah Fergusoni esiktütar, tüüpilisi kuninglikke pulmi. Itaalia kinnisvaramiljonäri Edoardo Mapelli Mozziga naituv printsess loobub väidetavalt tõllasõidust ning kuninglikus lossis korraldatavast laulatusejärgsest vastuvõtust. Eugenie'd noomiti mullu Briti maksumaksja raha raiskamise eest. Liiatigi on kuningakoja maine saanud kannatada Beatrice'i ja Eugenie isa tabanud seksisüüdistustest - kurikuulsa Jeffrey Epsteini sõbrana olevat Yorki hertsog üht teismelist tüdrukut kuritarvitanud.

Mõistagi on Beatrice'i väljavalitu Edoardo nii jõukas, et võib vabalt ükskõik millise pulmapaiga üürida.

Kuna printsess on Briti troonipärimisjärjekorras alles üheksas, ei pidanud ta oma vanaemalt kuninganna Elizabeth II-lt abiellumiseks luba küsima.

34aastasel Edoardol on varasemast kooselust poeg Wolfie, kes eri andmeil on kahe- või kolmeaastane. Kuulu järgi elas ta poja emaga alles koos, kui ta mullu sügisel Beatrice'ile südame kaotas. Väidetavalt sai armulugu alguse printsess Eugenie pulmas, kus kunagised lapsepõlvetuttavad üle pika aja kokku said.