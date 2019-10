Saund Paap Kõlar: „Olen lootusetu trummitaldrikute kokkukuhjaja.“ Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

VAID POOL UHKUSEST: „See siin on proovikomplekt, kontserdil on see oluliselt suurem, mis tähendab et rack, mille külge trummid ja taldrikud kinnituvad, moodustab ringi. Seega võin ma mängida igas ilmakaares,“ kirjeldab Paap oma mängu maailma. Foto: Teet Malsroos

„Olen lootusetu hübriid-stack'ahoolik,“ tituleerib ennast ekstreemsportlane ja ansambli Radar trummar Paap Kõlar. Võõrapärast terminit ei kasuta ta edevusest, vaid paratamatusest, sest eestikeelset vastet liitsõnale „hübriid-stack'ahoolik“ lihtsalt pole.