Film Kirik keelas Toomas Kirsil „Salmonite“ filmimise: koguduse liikmed tajuvad, et naeruvääristatakse seda, mis on neile püha Terttu Jazepov , täna, 11:56 Jaga: M

Jaak Aus Foto: Martin Ahven

Nädala alguses soovis režissöör ja produtsent Toomas Kirss filmida Kaarli kiriku ees linateose „Salmonid. 25 aastat hiljem“ matusestseeni. Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus otsustas aga Kirsile ära öelda. „Leiti, et kuigi on komöödia, ei oleks koguduse liikmed rõõmsad, et nende pühakoda ja vaimulikke üldiselt näidatakse sellistena, nagu neid episoodis kirjeldatakse,“ põhjendab Aus tehtud otsust.