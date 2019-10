Prints Williami ja tema naise lennuk ei saanud ränga ilma tõttu maanduda 

New York Posti teatel oli kuninglik paar viiepäevasel Pakistani visiidil teel Islamabadi, kui Briti kuningliku lennuväe Voyager sattus äikesetormi. Pardal viibinud Reutersi fotograaf rääkis, et maandumisel hakatas turbulents lennukit raputama. "Kui aus olla ... siis pole ma elu sees lennukis nii närvis olnud," ütles ITV kuninglik korrespondent Chris Ship uudisteagentuurile AFP.

Islamabadi ja Rawalpindi lennuväljal ei õnnestunud pilootidel maanduda ning nad naasid lennukiga Lahoresse, kus kuninglik paar oli päeva veetnud. 25minutiline lend kestis kaks tundi. Varem helikopteripiloodina tegutsenud prints kinnitas Reuters, et tema ja ta naisega on kõik korras. William viskas nalja: hädade põhjus olnud see, et lennukit juhtis tema ise.