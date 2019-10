Briti teletäht treenib 12 tundi päevas - vaata tulemust! 

Aastatel 1996-2016 Andy Sugdenit kehastanud Kelvin (35) rääkis meesteajakirjale GQ, et ärkab iga päev kell juba enne kella viit. Nii mahub tema päevakavasse ka hommikune treening. Ühist tantsutrenni profipartner Oti Mabusega alustab Kelvin kell kümme. Päev kulub tantsides ja koju jõuab Fletcher alles hilisõhtul, kui abikaasa on nende kaks last magama pannud.