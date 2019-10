Pattinsoni kehastatava Batmani Mõistatajaks saab Paul Dano 

Kuigi hiljuti ringlesid kuuldused, et Mõistatajaks saab Jonah Hill, on režissöör Matt Reeves sellesse rolli valinud Dano ("Veri hakkab voolama", "12 aastat orjana"). Tegelaskuju nimi on Hollywood Reporteri teatel uues filmis Edward Nashton - hiljem sai temast Batmani-koomiksites Edward Nygma, kes kehastus paheliseks Mõistatajaks.