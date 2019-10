Ryan Reynolds kinnitab kolmanda lapse sündi 

Abielupaar poseerib Ryani sünnimaal Kanadas Briti Columbias. Reynolds kutsub Twitteris oma fänne üles hääletama kliimapoliitika kujundamise poolt. "Ma armastan B.C-d," kirjutab 42aastane staar. "Tahan, et mu tütred saaksid rõõmu tunda samasugusest looduslikust mängumaast, millel ma üles kasvasin."

Ajakirja People järelduse kohaselt viitab Reynoldsi säutsu sõnastus sellele, et vastne ilmakodanik, kelle nägu fotol varjatakse, on tüdruk. Näitlejapaaril on veel kaks tütart: neljane James ja kahene Inez.