Oleg Sõnajalg abikaasa alkoholisõltuvusest: ütlesin Viivile, et niimoodi ei ole meie kooselu enam jätkusuutlik 

"Aga ma, jah, ütlesin Viivile, see juhtus veidi enam kui kaks aastat tagasi, et niimoodi ei ole meie kooselu enam jätkusuutlik. Meil on olnud siiani imeline elu, meil on imeline perekond ja meil on ilusaid mälestusi, aga niimoodi ei saa jätkata," tõdeb Sõnajalg Kroonikas.