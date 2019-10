Palju õnne! Kadri Pikhof saab emaks: laps on väga, väga oodatud 

Septembris "Seitsmestest uudistest" "Duublisse" üle läinud särtsakas Kadri kinnitab Kroonikale rõõmsat uudist: "Jah, oleme lapseootel ning laps on väga, väga oodatud. Ja arstide sõnul on tulemas poisslaps."

Kuigi tööpäevad teles on pingelised ja nõuavad kiiret toimetamist, on Kadri enda sõnul leidnud päevas ikka mõne hetke, et toimetuse diivanil jalad seinale visata ja hinge tõmmata. Kadril on õnnestunud beebikõhtu osavalt vaatajate eest varjata, tegelikult on tal käsil juba teine trimester ootust.