Madli Vilsar Kanal 2s töötamisest: ühel ilmatüdrukul olid toitumishäired, kuna talle öeldi iga päev, et ta on paks lehm 

"Kanali meeskond oli üldiselt toetav, aga üks konkreetne isik ütles tõesti. Ja mitte ainult mulle, vaid kõigile ilmatüdrukutele. Ühel ilmatüdrukul olid väga rängad toitumishäired, kuna talle öeldi iga päev, et ta on paks lehm. Nimesid nimetamata, aga see polnud Ivar Vigla," räägib Vilsar.