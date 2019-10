Kristina Pärtelpoeg kritiseerib staarfotograafi Instagrami: me saame kõik aru, et need jälgijad ei ole päris! 

"Minu meelest on see nii piinlik, miks te seda teete?" kommenteerib Pärtelpoeg oma Instagrami story's jälgijate ostmist. "On ju aru saada, et see on võlts. See on sama selge kui et Ardo Kaljuveel on 91 000 jälgijat ja piltidel 1000 laiki. Me saame kõik aru, et need jälgijad ei ole päris."

Ardo Kaljuvee, kes reisib mööda maailma ringi ning töötab fotograafina, ütleb Sky.ee-le, et ta on varemgi selliseid süüdistusi kuulnud. “Kui käid hommikust õhtuni tööl ja sinu ainus suhtlemine on oma sõbrannaga: "jou, mis teed?", siis su follower'ide arv ei kasvagi," annab Kaljuvee Pärtelpojale vastulöögi.