Jan Uuspõld kiusamisest: lasteaed oli üks jõhkramaid perioode mu elus 

"Arvan, et see oli üks jõhkramaid perioode mu elus, minuga ei käitutud seal hästi. Ma ei võtnud eriti millestki osa," tunnistab ta.

Uuspõld ütleb, et kiusamine on lasteaias alati olnud, sest lapsed ongi vägivaldsed. Aja jooksul selgub, kes juhtub kiusatavaks ja kes kiusajaks. "Mina juhtusin kiusatav olema, just lasteaias. Ma tean, mida see tähendab."

"On olnud ka küsimus, mis eas on inimene tavaliselt kõige vägivaldsem - see on kuskil kahe ja nelja aasta vahel," ütleb näitleja.

Uuspõld meenutab, et kiusamist tuli ette ka koolis. "Siis sattusin muidugi teise leeri. Pean ütlema, et kiusaja on palju hullem olla ja seda pärast meenutada ja seedida."