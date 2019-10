PUUDUTA MIND | Lea Dali Lion: olen valinud iseennast ja mu süda hüüab rõõmust pakatades 

Selliseid inimesemoodi kestasid liigub maakoorel ringi rohkem, kui me julgeme arvata. Ja siis mõni enam ei jõua ja otsustabki ‘‘ära minna’’. Ja kõik imestavad, et kuidas see küll juhtuda sai. Aga sellisel inimesel ei ole siit lõpuks raske ära minna, sest ka tunded ja emotsioonid lülitusid koos ‘‘isega’’ ooterežiimile.

Olen tähelepanekuid teinud, et nii kui mõni inimene otsustab end muuta, ilmuvad kui võluväel välja need, kes hakkavad teda keelitama, et kas ikkagi on vaja muutuda. Äkki oleks ikka mõistlik täpselt samamoodi edasi minna. Äkki sa peaks ikkagi veel analüüsima, et kas sa ikka soovid seda uut suunda võtta. Kõigepealt tuleb üks, siis teine, siis kolmas. Ja jutt on täpselt seesama, mis justkui paneb sind proovile, et kas sa oled tõesti muutusteks valmis. Need võivad olla inimesed, kellega sa pole oma elus võib-olla eriti suhelnudki või lausa täiesti võõrad, aga just nüüd on nad platsis kui sinu parimad sõbrad ja jaotavad, ilma et sa oleks küsinud, oma tarka nõu, sest neile tundub, et nad teavad täpselt, mis suunas sa tegelikult liikuma peaks.

Siin on just see tähtis koht, kus sul on võimalus end proovile panna ja vaadata, kas oskad eksimatult suurest mõtte-ja soovikuhjast iseenda omad ära tunda. Ja kui ei oskagi, pole ka hullu, harjutamine teeb meistriks ja mis see elu muud on kui igasuguste asjade harjutamine.

Kunas tunda ära, et nüüd on viimane piir, nüüd tuleb seada ennast esikohale?

Inimesed on unikaalsed, seega asuvad kõikide piirid erinevates kohtades ja nii ongi hea. Siin mingit toimivat superretsepti pole võimalik välja kirjutada. Kui sa tunned end halvasti ükskõik mil moel, siis saadki otsustada, et kas tahad seda ebameeldivat tunnet veel edasi tunda või siis otsustad kohe, et tahad midagi muuta. Küll aga on hea teada, et muuta saad sa ainult ise ja iseennast. Ja teist inimest sinu kõrval saab soovi korral muuta ainult see teine inimene ise.

Lea Dali Lion raamatuesitlusel Foto: MARI LUUD