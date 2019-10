Lana Del Rey laul kuulutati kümnendi parimaks 

"See on tohutu au. Üle mõistuse!" ütles USA lauljanna videolingi kaudu auhinda vastu võttes.

Parimaks palaks osutus šoti trubaduuri Lewis Capaldi "Someone You Loved". Ihaldusväärne Q ikooni auhind läks Christine and the Queensile, Q kangelase tiitli pälvis Sonic Youthi kaasasutaja Kim Gordon. Manchesteri ansambel The 1975 kuulutati praeguse hetke parimaks artistiks maalimas.