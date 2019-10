PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 20. oktoober 

Raske on tunda rõõmu sellest, mis sul on. Tahad hoopis midagi muud, paraku midagi sellist, mida ei ole võimalik saada. Sul on ühe inimese suhtes ebarealistlikud ootused.

Võid avastada, et keegi, muidu kena inimene, on sulle käki kokku keeranud. Proovi aru saada, et see, kui inimene sulle magusasti naeratab, ei tähenda veel, et ta su sõber on.