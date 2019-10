Inimesed TV3 VIDEO | Brigitte Susanne Hunt hoiatab anonüümseid kommentaatoreid: laimajate nimed ütlen ka avalikult välja! Ohtuleht.ee , täna, 15:15 Jaga: M

Brigitte Susanne Hunt Foto: Teet Malsroos

"Olge valmis, et ma ei jäta seda asja nii ja ütlen laimajate nimed välja," hoiatab seltskonnatäht ja ajakirjanik Brigitte Susanne Hunt oma videoblogis juba ette kõiki neid sadu, kes arvavad, et anonüümne lahmimine karistuseta jääb ja Brigitte ähvardused vaid nali on.