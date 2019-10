Michael Douglas kaotas narkomaanist poja suhtes lootuse 

75aastane Oscari laureaat Michael ütles ajakirja People intervjuus, et ühel hetkel kadus ta oma vanema poja suhtes lootus. "Elust sai kriiside jada. Arvasin, et jään temast ilma."

Vangis istus Cameron ligi kaheksa aastat, neist kaks üksikvangistuses. Ta vabanes 2016. aastal, on nüüdseks saanud isaks ning tahab teisi sõltuvustega maadlejaid aidata. Tema mälestusteraamat kannab pealkirja "Long Way Home" ("Pikk kodutee").

Douglaste suguvõsas on sõltuvused sagedased olnud: Michael maadles alkoholismi ja seksisõltuvusega, tema noorem vend Eric suri 46aastaselt üledoosi. Cameron on püüdnud analüüsida, miks ta ise uimastisohu vajus. Oma roll olnud üksildusel - üha kuulsamaks saav isa Michael oli tihti ära, ema Diandra - Douglase esimene abikaasa - väga noor. "Üritasin vast elust sotti saada ja enda jaoks kohta leida."

People'i avaldatud katkendis kirjutab Cameron, kuidas isa tahtis temaga distantsi hoida, kartes, et poeg võib avaldada halba mõju tema ja Catherine Zeta-Jonesi lastele Dylanile ja Carysele. "Mul on väikesed lapsed ja naine, keda ma kaitsma pean," olnud isa sõnad. "See pole nende suhtes aus."