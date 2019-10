Raamat SÕNAMAALIDE RÜPES: kunstnikepaar Epp Maria Kokamägi ja Jaak Arro avasid ennast ootamatust küljest Evelin Kivimaa , täna, 17:26 Jaga: M

SEPAMAA TALU PERERAHVAS: Kunstnikud Epp-Maria Kokamägi ja Jaak Arro elavad Sepamaa talus. Maaelu rõõme on hulganisti murede hulka kuulub näiteks see, et 2013. aasta sügistorm jättis nad päevadeks ilma elektrita. Foto: Aldo Luud

Kunstnikepaar Epp Maria Kokamägi ja Jaak Arro on mõlemad tugevad isiksused. Seda enam väärib tunnustust, et Õhtulehe ajakirjanik Katrin Helend-Aaviku kirjutas oma debüütraamatu just nende elust, võttes söakalt ette paari üheskoos avamise.