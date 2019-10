PUUDUTA MIND 103. SAADE | Toitumisnõustaja Vivika Virve tutvustab teraapiat, mis aitab leida haiguste põhjustajad ja viisid organismi taastumiseks 

Bioresonantsteraapia

Inimese keha pole mitte üksnes rakkude, kudede ja organite kogum. Inimese keha on tegutsev, rääkiv, mõtlev jne. kogum intelligentset energiat. Füüsika kinnitab, et looduse põhiolemus on kvanttasand. Kvant on mateeria või energia algühik, palju sügavamal aatomite ja molekulide tasandist. Kõik kvandid kujutavad endast nähtamatuid võnkeid, seejärel tekivad energiaimpulsid ja lõpuks mateeriaosakesed.



Kvantkeha on aluseks kogu meie olemusele: mõtetele, tunnetele, rakkudele ja organitele. Kõigele nähtavale ja nähtamatule, millest me koosneme. Need võnked on liiga nõrgad selleks, et inimesed võiks neid püüda. Siinkohal tuleb appi kõrgtehnoloogia.