GEOMEETRIA EI VALETA: tema on maailma ilusaim naine! Toimetas Triin Tael , täna, 12:31

USA modell Bella Hadid on tunnistatud täiuslike näoproportsioonidega naiseks. Foto: AFP/Scanpix

Ilu on vaataja silmades ja paistab, et vaatajaiks on endiselt vanad kreeklased - klassikalise kuldlõike järgi on maailma kauneim naine 23aastane supermodell Bella Hadid.