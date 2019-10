TFW | GALERII | Vaata, mida põnevat toimus aasta ägedama moesündmuse tagatubades! 

TFW 2019 backstage Foto: Henri-Kristian Kirsip

Hõbenõel on aga auhind, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks sähvatuseks meie moetaevas. Hõbenõela tänavused nominendid olid Gita Siimpoeg (kaubamärk Gita), Kersti Pohlak (kaubamärk Ennos), Eve Hanson.

Kuldnõel on sepistatud rauast ja nõelasilma osa on kaetud kullaga, Hõbenõel on sepistatud ja poleeritud terasest. Kuldnõela ja Hõbenõela autoriks on Jaanus Valt.