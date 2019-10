Brigitte Susanne Hunt mängis erootilises filmisteenis: mul oli jänes püksis. Tundsin, et ei saa sellega hakkama 

Saates oli külas ka filmi režissöör Urmas Eero Liiv, kes selgitas, miks õudusfilmis on oluline koht erootikal. "Kirglikus suhtes on üles ja alla käimist nagu armastuses on üles ja alla käimist. Kartmine, ehmatus ja tõeline armastus on suured tunded ja need sobivad hästi kokku," sõnas ta.

Seltskonnatähest ajakirjanik Brigitte Susanne Hunt rääkis, et pakkumise osaleda filmis võttis ta vastu sellepärast, et sai mängida kedagi teist. "Ma olen mitmeid aastaid öelnud et Brigitte Susanne Hunt ennast kunagi paljaks ei võta, kui asi puudutab filmi, ajakirjakaasi – pakkumisi on tulnud palju," rääkis ta.

"See oli esimene kord, kui sain stereotüübiväliselt mängida naist, kes on eluga pahuksis. Seda karakterit mängida oli suur julgustükk. Ja seal on ka erootilisi steene," nentis Brigitte. "Paljaks ma ennast ei võta, aga oli kirglikke hetki, mida oli raske filmida. Tegelikult oli mul jänes püksis. Tundsin, et ei saa sellega hakkama. Ütlesin mitu korda Eerole, et ma ei saa hakkama, lähen minema."

"Mina ei ole üldse seda meelt, et igas filmis peab ennast paljaks kiskuma," rääkis Liiv. "Näitlejad jäävad nõusse, kui see on väga hästi põhjendatud. Kui on väga tõsised rollid ja suured filmid, siis näitleja saab aru, et see annab rollile juurde, siis nad tavaliselt ütlevad "jah"."

Liiv avaldas arvamust: "Kui me oleksime päris suures filmis, mis on nii-nii hea, siis näitlejad tooksid oma naha täiega turule,"

Brigitte sõnas, et on nõus end paljaks võtma siis, kui 10 000 eurot läheks näiteks kodututele kassidele. Samas on ta tundlik kommentaaride osas, mida eestlased võivad siis kirjutama hakata. "Ma ei saa ennast paljaks võtta ilma, et ei tuleks võrdusmärk l*ts. Hoian enast võimalikult palju tagasi," sõnas Brigitte.