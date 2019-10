TFW | GALERII | Iris Janvier teeb kummarduse kosmopoliitidele, kes seiklevad maailma teljel 

IRIS JANVIER - Tallinn Fashion Week 2019 Foto: Erlend Staub

W(The Intermediate Collection)E on IRIS JANVIER´i kummardus kosmopoliitidele, kes seiklevad maailma teljel läänest itta või vastupidi. West meets East sünergia on brändi käekirjale omase puhta jumega, ent sootuks uue nüansitunnetusega: kollektsioonis kajastub narmastatud western oriendile omases lakoonilises varjundis! Lisaks globaalsele interpretatsioonile on kollektsioonis esmakordselt esindatud meesterõivad, mille eest pealkirjas leitav WE ka suurepäraselt seiab.