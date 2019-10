Hõbenõela 2019 viis koju moedisainer Eve Hanson 

Hõbenõel on tunnustus, millega pärjatakse julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, särava idee ja energilise teostuse eest moelooja, kaubamärk või kollektsioon, mis on olnud viimase aasta kõige silmapaistvamaks sähvatuseks meie moetaevas. Hõbenõela nominentideks olid tänavu Gita Siimpoeg, Eve Hanson ja Kersti Pohlak.

Hõbenõelaga tunnustati Eve Hansonit, kelle minimalistlik ja jätkusuutliku disainiga autorikollektsioon ühendab endas teadmised ja teadlikkuse. Lihtsate baasesemete kõrval on pilgupüüdjaiks efektsed ja ainulaadsed rõivad, mille loomiseks on kasutatud keerukamaid lõikeid, drapeerimist või spetsiaalselt kollektsiooni jaoks valminud graafikat. Volüümikad ja kõnekad rõivad on loodud kestvatest, valdavalt naturaalsetest ja funktsionaalsetest materjalidest.

Eve Hanson on viinud koju kaks Kuldnõela, tänavu oli Hõbenõela kord Foto: TIINA KÕRTSINI

Kuldnõel on sepistatud rauast ja nõelasilma osa on kaetud kullaga, Hõbenõel on sepistatud ja poleeritud terasest. Kuldnõela ja Hõbenõela autoriks on Jaanus Valt.