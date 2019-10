VIDEO | Kuldnõela 2019 võitja on moe- ja ehtedisainer Tanel Veenre

Tanel Veenre Foto: HEIKO KRUUSI

Tanel Veenre on oma loomingut esitlenud ligi 300 näitusel ja moeetendusel üle maailma, õpetanud ja andnud töötubasid mitmetes rahvusvahelistes ülikoolides ning on lisaks Eestile oma ehtebrändiga esindatud nii Euroopas kui ka Singapuris, Kanadas ja Hiinas.

Kuldnõel on sepistatud rauast ja nõelasilma osa on kaetud kullaga, Hõbenõel on sepistatud ja poleeritud terasest. Kuldnõela ja Hõbenõela autoriks on Jaanus Valt.