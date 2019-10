Elton John: „Minust on kirjutatud nii palju elulooraamatuid, mis pole tõesed!“ 

Raamatus „Mina, Elton John“ on laulja sõnul väga palju karmi sisu ja palju emotsionaalsust. „Hea on lisada midagi naljakat. Saab ka valju häälega naerda. Sest minu elu... Mul on alati olnud hea huumorimeel. Olen ikka arvanud, et nali aitab rasketest aegadest üle,“ sõnas mees.

„Ma pole kedagi iial endale ligi lasknud. Ma ei süüdista neid biograafe, aga kui sa inimesele ligi ei pääse, ei saa ka tõde kirjutada. Valisin Alexis Petridise, sest ta on üks lõbusamaid inimesi keda tean. Kirjutab naljakaid blogisid ja e-kirju. Hakkasime mälestusi salvestama umbes kaks aastat tagasi. Mõtlesin, kuidas see üldse õnnestub, äkki ma ei mäletagi midagi?“ meenutas mees.

„Mulle öelda „Kirjuta!“. Ültesin, et ma ei tea, ei mäleta. Millest ma alustan? Aga me alustasime. Aastast 1975,“ rääkis mees ning lisas, et see oli hea koht alustamiseks, sest elu oli siis hullumeelne ja see oli tema karjääri tipp.

Elton John tunnistas, et kuigi pidas päevikut, ei kirjutanud ta sinna tundeid vaid ainult sündmusi. „Kui miski juba meenus, hakkasin mäletama ka muud,“ meenutas ta.

„Ütlen alati noortele artistidele, et ärgu kartku riskimist.“