Süüdistus: Gwyneth Paltrow' veebikülg õhutab anoreksiale 

Paltrow' kuulsal elustiiliveebiküljel Goop ilmunud artikkel kannab pealkirja "Dieedimüütide purustamine". Juures on märkus: "teadluslikult tõestatud", vahendab Daily Mail. Artiklis on intervjuu USA psühholoogi Traci Manniga, kes väidab, et inimesed peaksid püüdlema oma geenide kohta madalaima võimaliku kehakaalu poole. Mann kasutab väljendit "madalaim kehakaal, millega on võimalik elada".

Dr Yeo ütles, et just säärased artiklit tiivustavad inimesi arutuid dieete pidama. Tema sõnul on dr Manni soovitus tobe, "sest pole selget moodust välja selgitada, milline on sinu madalaim kehakaal, millega on võimalik elada". "Inimesed ei tohiks toitu karta ja "dieet" ei tohiks olla nii laetud väljend. Goop on osa põhjuseks, miks inimesed on hakanud söömist kartma. Me peame toitu armastama, ainult seda vähem sööma."