Merilin Taimre ostis endale unistuste kodu: korterisse sisse astudes olin kindel, et see on minu jaoks ideaalne! 

Taimre sõnul hoidis ta kinnisvaraturul silma peal juba 2017. aastast. “Eelmisesse üürikorterisse kolides, ma teadsin, et see jääb ka minu viimaseks üürikaks. On aeg endale täitsa oma kodu leida. Leping sidus mind aastaks, mis tähendas, et alates 2019 veebruarist, võiksin ma ideaalis hakata kolima. Kuid mida polnud? Sobivat korterit,” tõdeb ta.

Taimre sõnul oli ta siiski kindel, et korter, mida ta palju vaimusilmas visualiseerinud, tuleb temani. Paar nädalat hiljem leidiski ta kinnisvaraportaalist endale ideaalse korteri. “Ilma naljata, kõige esimesel lehel oli üks kolm kuud vana kuulutus, mille avades ma tahtsin hõisata: “Ma TEAN, et see korter on minu!”. See oli nii kindel sisetunne, et see ongi see korter, millest ma alati unistanud olen. Ta pole vast perfektne, aga tal pole millestki puudu!” kirjutab ta.